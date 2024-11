Ovazione per Jannik Sinner all'arrivo sul blue carpet per il media day delle Atp Finals di Torino. Il numero 1 del mondo è pronto ad affrontare il torneo: "Lo affronto con lo stesso approccio anche se sono favorito"

Il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner a 'Sky' a tre giorni dall'esordio nelle Atp Finals: "Spero di giocare un buon tennis anche qui a Torino. La pressione? Ognuno le ha nel suo lavoro. La mia è divertente. Se la gestisci in modo normale è anche una bella situazione".

La conferenza stampa di Sinner

"Il sorteggio non è una cosa che puoi controllare, sono contento di giocare di nuovo qui a Torino, per me lo scorso anno è stato un ottimo torneo vediamo quest’anno. Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una bella battaglia". Sulla possibile finale con Alcaraz: “È sempre difficile parlare di rivalità quando si è così giovani. Siamo due giocatori che danno vita a grandi battaglie. Spero che tutto il torneo sia uno spettacolo per tutti. Essere favorito rispetto allo scorso anno sicuramente è diverso, ma io affronto il torneo con lo stesso approccio”. La prima sfida sarà con De Minaur, domenica alle 20.30: "Sono tutti grandi giocatori e ogni partita sarà una bella battaglia fin da subito. Io più grande del tennis? Penso che la vittoria della Davis abbia dato una grande spinta al movimento. Poi certo, ci sono stati i miei ottimi risultati ma prima di me ci sono stati Fognini, Berrettini, Musetti quest’anno ha fatto una grande stagione, come Cobolli".