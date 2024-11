Sabalenka ko, Gauff in finale: sfiderà Zheng

Sono Qinwen Zheng e Coco Gauff le finaliste delle Wta Finals 2024: la cinese ha battuto la ceca Krejcikova mentre l'americana ha eliminato la n. 1 al mondo Sabalenka. Sabato alle 17 la finale, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Zheng, vittoria da record con Krejcikova

Prima partecipazione, subito finale. Il cammino a Riyad è soltanto l'ultimo tassello di un 2024 eccezionale per Zheng che ha battuto Barbora Krejcikova con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 40 minuti di gioco. L'ennesima ottima partita della campionessa olimpica, in totale controllo fino al 3-0 del secondo set. Avanti di due break, la cinese ha subito la rimonta di Krejcikova che ha riportato il parziale in equilibrio fino all'undicesimo game, quando Zheng ha conquistato il break decisivo per il risultato finale. Zheng diventa così la seconda asiatica di sempre in finale alle Wta Finals dopo Li Na, ma soprattutto si assicura l'ingresso in top 5 per la prima volta in carriera.