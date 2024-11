Carlos Alcaraz ha lasciato l'allenamento di oggi alla Inalpi Arena dopo soli 10', confermando il suo stato fisico molto lontano dal 100% a causa di un virus e di problemi di stomaco. Lo spagnolo sarà in campo mercoledì alle 14 contro Rublev in un match decisivo per il possibile passaggio in semifinale? Carlos e il suo team stanno decidendo in queste ore. Nel video le ultime news da Torino. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

