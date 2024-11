Nel video Luciano Darderi, intervistato da Paolo Aghemo a margine delle Atp Finals: "L'obiettivo era entrare nei 100, chiudo l'anno nei 50 e per questo sono molto contento. Per il 2025 farò una preparazione mai fatta prima per adattarmi al meglio sul cemento". Poi su Sinner: "E' pazzesco, spinge tutto il movimento tennis in Italia".

