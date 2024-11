Sinner debutta domenica con De Minaur: calendario

Inserito nel gruppo Ilie Nastase, Sinner debutterà domenica alle 20.30 contro Alex De Minaur. Jannik affronterà poi nella giornata di martedì uno tra Medvedev e Fritz. Il doppio Bolelli/Vavassori, invece, esordirà lunedì contro Bopanna/Ebden. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre