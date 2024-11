Sinner già martedì in semifinale? Ecco cosa serve

Dopo la vittoria all'esordio contro De Minaur, Sinner potrebbe centrare già martedì la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals in caso di successo con Fritz (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) e vittoria di De Minaur su Medvedev. Tutti gli altri risultati rinvierebbero il discorso qualificazione a giovedì