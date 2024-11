Il racconto dei match

Il primo "mattoncino" verso la finale l'ha messo Lucia Bronzetti, scelta da Garbin come seconda singolarista al posto di Elisabetta Cocciaretto. All'esordio in singolare con la maglia azzurra, la riminese ha battuto Magda Linette, n. 38 al mondo, con lo score di 6-4, 7-6(3) in un'ora e 49 minuti di gioco. Bronzetti ha giocato una delle migliori partite in stagione, brava a non disunirsi nel secondo set quando, avanti 4-1 e servizio, ha perso quattro giochi di fila. Lucia ha resettato e poi chiuso al tiebreak con un netto 7-3. Nel secondo match, però, Iga Swiatek ha riportato il tie in equilibrio battendo Jasmine Paolini in rimonta: 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio dopo 2 ore e 38 minuti di autentica battaglia sportiva. Una partita di altissimo livello, giocata alla pari da Paolini, abile nel primo set a vincere quattro game consecutivi da 2-3 e chiudere il parziale recuperando da 0-40. Alla distanza, però, è uscita fuori Swiatek e Jasmine ha perso due set in fotocopia, subendo il break nel decimo gioco. Nel doppio, però, l'Italia piazza la stoccata decisiva grazie alle campionesse olimpiche Errani/Paolini. Le azzurre hanno chiuso con un doppio 7-5 in un'ora e 38 minuti di gioco trascinate da una fenomenale Errani, impeccabile nel gioco a rete. Una sfida equilibrata, vinta anche di testa dalla coppia italiana. Nel primo set, infatti, Sara e Jasmine hanno annullato tre set point nel decimo game (da 15-40) e nel gioco successivo hanno strappato il servizio alle polacche con una bellissima risposta vincente di Paolini. Più complesso, invece, il secondo parziale in cui le azzurre hanno recuperato da 1-5 con una serie di sei giochi consecutivi.