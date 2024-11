Nadal: "A Malaga per aiutare la Spagna"

Lo spagnolo parla in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo evento in carriera: "Non sono qui per ritirarmi, ma per cercare di aiutare la squadra. Siamo concentrati per fare il massimo. Ritiro? Decisione presa da tempo, mi sto godendo questa settimana". Spagna-Olanda in diretta martedì dalle 17 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

"Non sono qui per ritirarmi, ma per cercare di aiutare la squadra". Parla così Rafael Nadal alla vigilia delle Finals di Coppa Davis, ultimo evento della sua leggendaria carriera. Per lo spagnolo l'appuntamento di Malaga non sarà una semplice passerella per dare l'addio al tennis, ma l'ennesimo torneo da disputare al massimo per provare a vincere la sesta 'insalatiera' in carriera: "C'è molta competizione - ha ammesso Nadal in conferenza stampa - ma alla fine la cosa più importante è quella di aiutare la squadra per rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare, ovvero giocare a tennis e cercare di farlo nel migliore modo possibile". Rafa è poi tornato sul ritiro e ha spiegato di non aver avuto ripensamenti: "Ci penso ormai da tanto tempo, durante la stagione ho provato a darmi delle possibilità, ma ormai ho deciso. Mi sto godendo al massimo questa settimana, so che sarà un grande cambiamento nella mia vita".