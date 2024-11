Le parole del capitano azzurro nella settimana delle Finals di Coppa Davis: "La squadra sta rispondendo benissimo, ma ci vorrà un po’ di adattabilità perché le condizioni sono comunque un po’ diverse - ha detto -. Berrettini si adatta a tutto e sarà un valore aggiunto, Sinner arriva qui a Malaga con lo spirito giusto". La Final 8 è in programma dal 19 al 24 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il conto alla rovescia è iniziato. È arrivata la settimana delle Finals di Coppa Davis e l'Italia cercherà di confermarsi ancora campione e chiudere nel migliore dei modi un 2024 semplicemente indimenticabile per i colori azzurri nel tennis. Un'euforia che, nonostante la tensione, contagia i ragazzi capitanati da Filippo Volandri: "La squadra sta rispondendo benissimo, Jannik è arrivato oggi e si allenerà - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ci vorrà un po’ di adattabilità perché le condizioni sono comunque un po’ diverse rispetto ai circuiti internazionali, il campo è piuttosto veloce. E anche la formula rispetto all’anno scorso, al netto di singolari e doppio, col side decisamente diverso: ci dobbiamo strutturare per avere un’adattabilità importante, ma questo è sempre stato dimostrato dai ragazzi. I ragazzi sono pronti, si stanno allenando benissimo, anche rispetto a come siamo arrivati in altre edizioni con qualche intoppo, arriviamo puliti. E quindi c’è soltanto da andare in campo e performare". Quest'anno l'Italia potrà contare anche sulla partecipazione sul campo di Berrettini: "Arriva bene, con un’annata importante, con buoni tornei a livello di numero giocati, con grandissimi risultati perché quando ha giocato ha sempre giocato benissimo - ha spiegato Volandri -. Ci può dare tutta l’esperienza che ci ha aiutato anche l’anno scorso a livello di gruppo quando non poteva giocare, con la fortuna in più di poterlo schierare in qualsiasi ruolo. Matteo si adatta veramente a qualsiasi cosa gli viene chiesta, proprio perché la Davis la sente tantissimo, ci tiene tantissimo e questo è un valore aggiunto. Io in primis sono fiero di averlo a bordo e l’Italia stessa deve essere fiera di avere uno come lui”.