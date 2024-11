Per il tennis maschile azzurro è stato un anno magico, certificato anche dai numeri. L'Italia, infatti, è la nazione con più titoli Atp in singolare nel 2024: in totale 13 (otto dei quali vinti da Sinner, poi tre di Berrettini e uno a testa per Sonego e Darderi), unico Paese in doppia cifra. Di seguito la classifica per nazioni dei titoli Atp stagionali