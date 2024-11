Da rivale a coach: Novak Djokovic ha annunciato con un video sui social Andy Murray come nuovo allenatore. Lo scozzese seguirà il serbo almeno fino all'Australian Open 2025. "Non gli è mai piaciuto andare in pensione...", ha scherzato Nole sul suo profilo Instagram postando alcune delle immagini della loro rivalità in campo

