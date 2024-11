Italia-Australia LIVE su Sky Sport alle 13

L'Italia cerca un'altra finale di Davis nella riedizione dell'ultimo atto della scorsa edizione. Contro c'è l'Australia, si inizia alle 13. Chi vince va in finale contro l'Olanda. Appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Appuntamento con la storia, di nuovo. L'Italia si gioca un posto nella finale di Davis per bissare il successo del 2023, contro c'è l'Australia. Dal dream team di capitan Pietrangeli a quello di capitan Volandri: l'Italia che aveva atteso ben 47 anni tra un successo e un altro in Coppa Davis, adesso sogna uno storico back-to-back. Non solo, negli ultimi 11 anni nessuna nazione ha vinto la Coppa Davis per due edizioni consecutive; l'ultima doppietta porta la firma della Repubblica Ceca di Berdych e Stepanek nel 2012 e 2013 (rispettivamente contro Spagna e Serbia). Per farlo c'è da superare in semifinale l'ostacolo Australia, in quella che fu la finale della scorsa edizione decisa dalle vittorie di Arnaldi e Sinner.

Si va verso Berrettini 2° singolarista. Doppia seduta alle 10 e 11.30 In attesa delle scelte ufficiali, Berrettini dovrebbe aver scavalcato Musetti per il ruolo di secondo singolarista. Queste le possibili scelte: Berrettini-Kokkinakis in apertura, dunque Sinner-Alex De Minaur e a seguire il doppio: Sinner-Berrettini vs Ebden-Thompson. Capitolo allenamenti: per gli azzurri seduta sul centrale sia alle 10 che alle 11.30.

In finale c'è l'Olanda Nella prima semifinale l'Olanda ha invece riscritto la storia del tennis nazionale ed è approdata alla sua prima finale di David di sempre. Sono stati decisivi i due singolari con cui gli oranje hanno eliminato la Germania (che invece era a caccia della sesta finale nel torneo). A firma Van De Zandschulp la prima vittoria, dopo un match di quasi tre ore e ben dieci match point per chiudere la pratica Altmaier. Pur perdendo il primo set, è stata più agile la vittoria di Griekspoor su Struff, autori di una meravigliosa partita fatta di intensità e ace. tennis Il tabellone della Coppa Davis