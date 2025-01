Auckland, Sonego e Nardi al 2° turno. Cobolli out

Luca Nardi vince il derby al 1° turno del torneo Atp 250 di Auckland: decisivo il ritiro all'inizio del 2° set di Flavio Cobolli per un problema alla coscia. Avanti anche Lorenzo Sonego, che annulla un match-point e vince una lotta di tre ore con il canadese Diallo, sconfitto al tie-break del terzo. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Luca Nardi al 2° turno del torneo Atp 250 di Auckland , ultimo di preparazione in vista degli Australian Open. Il numero 90 del mondo conferma il suo ottimo inizio di 2025 facendo suo il derby con Flavio Cobolli (32 del ranking), costretto al ritiro all'inizio del 2° set sul 2-6, 1-1 per un problema alla coscia destra . Il romano ha accusato un guaio alla fine del primo parziale, chiamando il medical time-out alla fine del 1° set: con gli Aus Open in vista, non ha voluto rischiare e forzare, abbandonando così la partita. Al 2° turno Nardi affronterà il belga Zizou Bergs, qualificato e numero 66 del mondo, con cui ha vinto l'unico precedente risalente alla finale del Challengers di Maiorca 2022.

Sonego al 2° turno: Diallo battuto in tre set

Il cuore di Lorenzo Sonego non ha confini. In una lotta estrema, in cui le caratteristiche del torinese di esaltano, ecco la vittoria che gli spalanca le porte del 2° turno in Nuova Zelanda. 7-6, 2-6 7-6 i parziali per il n°50 del ranking, che nel terzo e decisivo parziale rimonta da 2-5, annulla un match-point nel tie-break e si impone dopo tre ore. Al 2° turno l'azzurro sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, numero 41 del mondo, che all'esordio ha battutoin rimonta l'indiano Sumit Nagal.