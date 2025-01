Da Auckland ad Adelaide: 4 tornei LIVE su Sky

Su Sky Sport e in streaming su NOW gli ultimi tornei in preparazione agli Australian Open. Doppio appuntamento ad Adelaide (Atp 250 e Wta 500), poi i tornei di Auckland (con quattro italiani) e Hobart (con Cocciaretto)

Da Adelaide a Auckland, passando per Hobart, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Passa da qui la preparazione agli Australian Open con gli ultimi tornei prima dello Slam d'inizio stagione. L'Italia sarà protagonista soprattutto all'Atp 250 di Auckland con quattro azzurri al via. Flavio Cobolli, n. 6 del seeding, guida la pattuglia che vede anche Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Al Wta 250 di Hobart, invece, ci sarà il debutto stagionale di Elisabetta Cocciaretto. Chiude il programma della settimana il combined di Adelaide: uomini impegnati in un Atp 250, per le donne sarà Wta 500.

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno. La squadra di telecronisti Sky Sport che commenterà i match sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara e Gaia Brunelli.

Atp Auckland e non solo: la guida tv su Sky Sport Lunedì 6 gennaio dalle 23.30 (di domenica) alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 00.30 alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Martedì 7 gennaio dalle 23.30 (di lunedì) alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 4 alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Mercoledì 8 gennaio dalle 23.30 (di martedì) alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 4.30 alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Giovedì 9 gennaio dalle 23.30 (di mercoledì) alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 6.30 alle 12.30: il meglio dei tornei su Sky Sport Uno e NOW Venerdì 10 gennaio dall'1: semifinali Atp Auckland su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

dall 5: semifinali Hobart su Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 4 gennaio dalle 3: semifinali Wta Auckland su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

dalle 4: semifinali Wta/Atp Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

dalle 7: semifinali Atp Hong Kong su Sky Sport Uno e NOW Domenica 5 gennaio ore 5: finale Wta Auckland su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

ore 7.30: finale Wta Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

ore 9.30: finale Atp Brisbane su Sky Sport Tennis e NOW

ore 9.30: finale Atp Hong Kong su Sky Sport Uno e NOW