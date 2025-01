Quali Aus Open, Bellucci ed Errani al 2° turno

Salgono a tre gli italiani al 2° turno delle qualificazioni degli Australian Open , primo Slam del 2025 al via il prossimo 12 gennaio sul cemento di Melbourne. A Francesco Passaro e Matteo Gigante si è infatti aggiunto anche Mattia Bellucci : il numero 101 del mondo si è liberato agevolmente dell'australiano Pavle Marinkov (806 Atp) con un doppio 6-3 in un'ora e mezza di gioco. A caccia del suo secondo main draw in Australia dopo quello centrato nel 2023, Bellucci affronterà ora il vincente di Atmane-Dellavedova.

Australian Open donne, Errani al 2° turno

Infinita Sara Errani. Dopo un 2024 da sogno, coronato con l'oro olimpico in doppio con Jasmine Paolini, la 37enne bolognese apre l'anno nuovo con un successo in rimonta che vale il 2° turno di qualificazione agli Australian Open. La 107 del ranking ha superato la russa Alina Korneeva con i parziali di 2-6, 6-3, 6-3. Sarita partecipa per la 17^ volta allo Slam del Down Under, dove vanta i quarti nel 2012. Eliminata invece Nuria Brancaccio, che ha ceduto 6-2, 3-6, 6-4 alla tedesca Tamara Korpatsch.