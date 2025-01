Che rischio per Cameron Norrie! Il tennista inglese non ha solo perso al primo turno dell'Atp 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, ma si è reso anche protagonista di un gesto di rabbia. Nel corso del primo set del match con il lucky loser argentino Diaz Acosta, a seguito dell'ennesimo colpo sbagliato, Norrie ha lanciato la racchetta alle sue spalle. Anche in questo caso però ha calibrato male la mira, perché l'oggetto è arrivato sulle tribune, colpendo di sfuggita una ragazza che stava assistendo alla partita. Dal video in alto si nota come Norrie si sia subito scusato con la malcapitata, che ha avuto per fortuna una reazione divertita e non ha subito alcuna conseguenza. Nel post-partita sono arrivate anche le scuse pubbliche del giocatore: "Ho chiesto subito scusa a quella donna, ma non ha avuto alcun problema. L'ho appena sfiorata e si è fatta una risata. Ovviamente non avevo alcuna intenzione di colpirla. Ho lanciato la racchetta e non è una cosa di cui vado fiero. Non volevo farlo e non è da me fare una cosa del genere. Ho subito chiesto scusa a lei e chiedo scusa in generale per come mi sono comportato".

