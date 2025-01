Atp Auckland, Nardi e Sonego fuori al 2° turno

Stop agli ottavi per Sonego e Nardi. Il torinese ha perso in due set contro l'americano Michelsen nel remake della finale di Winston-Salem. Il pesarese, invece, non è riuscito a superare il belga Bergs. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il racconto dei match

Primo a scendere in campo nella notte italiana è stato Luca Nardi, superato in un'ora e 22 minuti da Zizou Bergs, n. 66 al mondo: 6-1, 6-4 il punteggio in favore del belga, proveniente dalle qualificazioni proprio come Nardi. Tante le difficoltà al servizio del pesarese che ha subito cinque break, mettendo in campo solo il 49% di prime e vincendo appena il 37% di punti con la seconda. Non mancano, però, i rimpianti visto che Nardi era avanti 4-1 nel secondo set e ha perso cinque game consecutivi. Lottato solo per un set, invece, il match tra Alex Michelsen e Lorenzo Sonego, remake della finale dello scorso anno di Winston Salem. Stavolta ha avuto la meglio l'americano che ha chiuso in poco meno di due ore con lo score di 7-6, 6-2. Sonego è rimasto in partita nel primo parziale, annullando tre set point e trascinando il set al tiebreak, poi vinto 7-3 da Michelsen. L'americano ha poi indirizzato la seconda parte del match con un break in apertura e vincendo cinque dei primi sei game.