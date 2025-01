Australian Open, calendario e guida al torneo

Domenica il via al primo Slam dell'anno, da seguire in diretta sui canali 210 e 211 del telecomando Sky . Già dodici azzurri nel tabellone principale, con l'Italia che si gioca gli assi del campione in carica Sinner e di Paolini. Il calendario e tutto quello che c'è da sapere sugli Australian Open

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio degli Australian Open, in programma a Melbourne Park dal 12 al 26 gennaio. Il primo Slam della stagione vedrà come grande favorito il campione in carica Jannik Sinner, n°1 del seeding e reduce da un 2024 stratosferico con 8 trionfi e la Coppa Davis. Gli spunti non mancano: riuscirà Zverev a sfatare il tabù Slam? E Alcaraz a conquistare l'unico Major che ancora gli manca? Djokovic, 24 volte campione Slam e nel suo giardino di casa alla Rod Laver Arena, parte in seconda fila, settima testa di serie del seeding. E attenzione anche al torneo femminile, con Jasmine Paolini 4 del seeding e desiderosa di proseguir il suo magic moment. Intanto nella notte tra mercoledì e giovedì il sorteggio del tabellone principale.