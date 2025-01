Addio a Rino Tommasi: aveva 90 anni

Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Rino Tommasi era la voce più amata del tennis italiano. Indimenticabili le telecronache insieme all'amico Gianni Clerici, ricche di aforismi eterni (come "circoletto rosso"). Esperto anche di boxe (è stato organizzatore pugilistico per più di dieci anni), Tommasi aveva iniziato la carriera giornalistica collaborando con varie testate: dal Messaggero a Tuttosport, passando per la Gazzetta dello Sport per la quale scriverà più di quarant'anni. Dal 1981, invece, l'inizio della carriera televisiva (è stato il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5 e il primo direttore dei servizi sportivi di Tele+), fino alle telecronache per Sky Sport caratterizzate da classe, stile e ironia