Kyrgios, infortunio all'addome. AusOpen a rischio?

Nuovi guai fisici per Nick Kyrgios. A pochi giorni dagli Australian Open, l'australiano ha rinunciato al match d'esibizione con Novak Djokovic, in programma giovedì, per via di uno strappo addominale di primo grado. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con una storia su Instagram: "Mi riposerò e farò tutto il possibile per essere in forma per gli Australian Open" . Il 29enne di Canberra era rientrato nel circuito la scorsa settimana a Brisbane dopo un anno e mezzo di stop per i problemi al polso destro, dolorante e fasciato anche nel match d'esordio contro Mpetshi Perricard. La sua partecipazione, tuttavia, non è a rischio secondo il direttore del torneo, Craig Tiley, che ha parlato della questione con i giornalisti australiani e si è detto fiducioso. Attualmente senza punti nel ranking Atp, Kyrgios è in tabellone agli Australian Open grazie al ranking protetto da n. 21 della classifica mondiale.