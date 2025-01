Quali Aus Open, Gigante e Passaro al 3° turno

Continua la caccia al main draw degli Australian Open per Matteo Gigante e Francesco Passaro. Il romano e il perugino hanno raggiunto il round decisivo delle qualificazioni e giovedì torneranno in campo con l'obiettivo di centrare il loro primo main draw Slam in carriera. Il compito più facile è toccato a Matteo Gigante che ha superato in un'ora e 17 minuti l'austriaco Neumayer, n. 216 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4. Gigante, che aveva già sfiorato l'ingresso in tabellone a Wimbledon 2023 e al Roland Garros 2024, affronterà adesso il portoghese Rocha, n. 174 al mondo, che a sorpresa ha eliminato l'ungherese Fucsovics. È stato ben più complesso, invece, il match di Francesco Passaro. Il perugino ha impiegato quasi tre ore per battere in rimonta lo spagnolo Javier Barranco Cosano, n. 227 della classifica mondiale, con lo score di 4-6, 6-3, 7-6(8). Una partita punto a punto, risolta con un super tie-break a 10 tiratissimo. Per la prima volta al 3° turno di quali in uno Slam, Passaro dovrà fare i conti adesso con l'esperto georgiano Nikoloz Basilashvili, ex n. 16 al mondo e oggi scivolato fuori dai primi 200 del ranking Atp.