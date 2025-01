Gigante supera le quali: 10° italiano in tabellone

Matteo Gigante entra in tabellone a Melbourne grazie alla vittoria nel round decisivo delle qualificazioni contro il portoghese Rocha. Per il romano è il primo main draw Slam in carriera. Fuori, invece, Francesco Passaro, battuto dal georgiano Basilashvili. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky , dal 12 al 26 gennaio

Diventano dieci gli italiani in tabellone agli Australian Open . Alla "pattuglia azzurra" si è aggiunto anche Matteo Gigante che ha superato le qualificazioni battendo il portoghese Henrique Rocha , n. 174 al mondo, nel round decisivo. Sono bastati 90 minuti al 23enne romano, n. 146 ATP, per chiudere con il punteggio di 6-4, 7-5 e centrare il primo main draw Slam in carriera. Un obiettivo che Gigante aveva già sfiorato a Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024, perdendo in quei casi al turno decisivo. Stavolta il cammino è stato perfetto con tre vittorie consecutive in due set: prima contro il dominicano Hardt, poi con l'austriaco Neumayer e infine con il portoghese Rocha. Un traguardo che consentirà a Gigante di riavvicinarsi al best ranking da n. 132 al mondo.

Passaro fuori: vince Basilashvili

Non ce l'ha fatta, invece, Francesco Passaro. Il perugino, testa di serie n. 5 delle qualificazioni, ha perso al 3° turno contro l'esperto georgiano Nikoloz Basilashvili: doppio 6-3 in un'ora e 24 minuti di gioco per l'ex n. 16 al mondo, oggi fuori dalla top 200. Basilashvili è stato bravo a indirizzare i set con due "early break" (al terzo gioco nel primo parziale e al quarto game nel secondo), ma non mancano i rimpianti per Passaro che non ha sfruttato sei palle break. L'azzurro, n. 105 al mondo, è tra i possibili lucky loser in caso di forfait nel tabellone principale.