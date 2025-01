Il tabellone degli Australian Open 2025

Svelato il tabellone del primo Slam dell'anno. Sinner - che debutterà contro Jarry - evita Djokovic e Alcaraz dal suo lato: possibile l'incrocio solo in finale, così come con Zverev. Tra i primi turni spicca il derby Musetti-Arnaldi e Berrettini-Norrie. Nel femminile Paolini debutterà contro una qualificata. Gli Australian Open sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky, dal 12 al 26 gennaio IL TABELLONE DI SINNER

Jarry all'esordio, poi due possibili derby con Cobolli e Berrettini e uno tra Djokovic, Alcaraz e Zverev soltanto in finale. La strada per la difesa del titolo agli Australian Open è tracciata per Jannik Sinner. Nella notte italiana è stato svelato il tabellone principale del primo Slam dell'anno alla presenza dei campioni in carica: da una parte Jannik, dall'altra Aryna Sabalenka. Il n. 1 al mondo avrà un debutto ostico contro il cileno Nicolas Jarry (soprattutto se il nipote di Jaime Fillol riuscirà a tenere una percentuale di prime alta), ma ha evitato nella propria metà di tabellone sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz. Il serbo (debutto con Basavareddy) e lo spagnolo (1° turno con Shevchenko) sono stati sorteggiati nella stessa parte di tabellone e potrebbero incontrarsi nei quarti di finale. Sul suo cammino, Sinner potrebbe incrociare due connazionali (Cobolli al 3° turno e Berrettini negli ottavi), poi le possibili sfide con De Minaur nei quarti e Fritz in semifinale. Leggi anche Il tabellone di Sinner agli Aus Open 2025

Musetti-Arnaldi al 1° turno, Berrettini sfida Norrie Sinner guida una pattuglia di dieci italiani in tabellone, completata con l'ingresso di Matteo Gigante dalle qualificazioni. Tra le sfide da seguire spicca il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: due precedenti tra il carrarino e il ligure, vinti entrambi da Lorenzo nel 2023. Primo turno contro l'argentino Etcheverry, invece, per Flavio Cobolli, n. 32 del seeding e possibile avversario di Sinner al 3° turno. Tra le teste di serie non c'era Matteo Berrettini. Fuori dal seeding per poche posizioni, il romano esordirà contro il britannico Cameron Norrie. Poi il probabile incrocio con Holger Rune. Completano il primo turno azzurro Darderi-Martinez, Sonego-Wawrinka, Fognini-Dimitrov e Nardi-Diallo. Leggi anche Australian Open, calendario e guida al torneo

Australian Open, il 1° turno degli italiani* [1] SINNER (Ita) vs Jarry (Chi)

(Ita) vs Jarry (Chi) [16] MUSETTI (Ita) vs ARNALDI (Ita)

(Ita) vs (Ita) [32] COBOLLI (Ita) vs Etcheverry (Arg)

(Ita) vs Etcheverry (Arg) BERRETTINI (Ita) vs Norrie (Gbr)

(Ita) vs Norrie (Gbr) DARDERI (Ita) vs Martinez (Esp)

(Ita) vs Martinez (Esp) SONEGO (Ita) vs [WC] Wawrinka (Sui)

(Ita) vs [WC] Wawrinka (Sui) FOGNINI (Ita) vs [10] Dimitrov (Bul)

(Ita) vs [10] Dimitrov (Bul) NARDI (Ita) vs Diallo (Can) *Matteo Gigante conoscerà il proprio avversario al termine delle qualificazioni

I potenziali quarti di finale [1] SINNER (Ita) vs [8] De Minaur (Aus)

(Ita) vs [8] De Minaur (Aus) [4] Fritz (Usa) vs [5] Medvedev

[7] Djokovic (Srb) vs [3] Alcaraz (Esp)

[8] Ruud (Nor) vs [2] Zverev (Ger)

Il tabellone femminile: Paolini attende una qualificata Sono tre, invece, le italiane al via nel tabellone femminile con i riflettori puntati su Jasmine Paolini. La toscana, n. 4 del seeding, debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni (qualificata o lucky loser). Inserita nella parte bassa del tabellone, Paolini potrebbe incrociare Azarenka al 3° turno, Rybakina nei quarti e Swiatek in semifinale. Sorteggio sfortunato, infine, per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti: la marchigiana sfiderà la russa Shnaider mentre la riminese farà i conti con Vika Azarenka, campionessa a Melbourne nel 2012 e nel 2013.