Nadal ricorda Tommasi: "Tra i grandi giornalisti"

Tweet in italiano del campione spagnolo che ha ricordato Rino Tommasi, scomparso a 90 anni: "Se ne è andato uno dei grandi del giornalismo del tennis. Riposa in pace Rino"

"Oggi il mio pensiero è con Rino e la sua famiglia". Inizia così il tweet in italiano di Rafael Nadal che ha dedicato un pensiero a Rino Tommasi, scomparso mercoledì all'età di 90 anni. "Se ne è andato uno dei grandi del giornalismo del tennis - ha proseguito lo spagnolo - Un forte abbraccio a tutti i miei amici italiani. Riposa in pace Rino". Il mancino di Manacor è tra i tanti campioni commentati da Tommasi - insieme all'amico Gianni Clerici - nella sua leggendaria carriera giornalistica. Indimenticabile, soprattutto, la finale di Wimbledon 2008 contro Roger Federer, la sfida più bella della rivalità che ha segnato questo sport. "Rafael Nadal vince per la prima volta il torneo di Wimbledon" le parole di Tommasi che accompagnavano il tuffo a terra dello spagnolo dopo cinque set, tre tie break, 4 ore e 48 minuti di gioco, una lunga pausa per pioggia.