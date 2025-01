Il trionfo di dodici mesi fa lo ha reso un posto speciale: Jannik Sinner si è calato completamente nella parte dell'australiano, posando con due cuccioli di canguro e koala in quel di Melbourne. Con la speranza che siano di buon auspicio in vista degli Australian Open 2025. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

AUS OPEN, DOVE VEDERE SU SKY