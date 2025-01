Australian Open, dove vedere il torneo su Sky

Al via domenica 12 gennaio la caccia al primo Slam della stagione: si riparte con Sinner e Sabalenka a difendere il titolo. Tanti italiani al via a Melbourne, dove lo spettacolo è garantito. Tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW .

La stagione del grande tennis è pronta ad alzare il sipario sul primo Slam della stagione. Da domenica 12 gennaio al via gli Australian Open. Si gioca a Melbourne Park, dove i migliori tennisti del mondo si sfidano per due intensissime settimane. Tra gli uomini l'uomo da battere è Jannik Sinner, n°1 del mondo e campione in carica dopo il trionfo di 12 mesi fa in finale su Daniil Medvedev. Sono 10 gli azzurri al via: oltre all'altoatesino, sono teste di serie anche Lorenzo Musetti (16) e Flavio Cobolli (32). Per Sinner sorteggio che lo vedrà affrontare solo in una eventuale finale Alcaraz, Djokovic o Zverev. Tra le donne difende il titolo Aryna Sabalenka. Tre le azzurre al via, con la grande speranza di Jasmine Paolini: la 4^ testa di serie del seeding esordirà con una qualificata e vede un possibile incrocio con Swiatek solo in semifinale.