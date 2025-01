Bolelli/Vavassori in finale: è la prima del 2025

Se il buongiorno si vede da mattino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori possono pregustare un 2025 da incorniciare. La coppia azzurra, al debutto stagionale, è infatti in finale nel torneo di doppio dell'Atp 250 di Adelaide, ultima prova prima degli Australian Open. I campioni di Davis, terzi favoriti del seeding, hanno superato in rimonta la rete la coppia formata dal salvadoregno Marecelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, n.1 del ranking di specialità. 4-6, 7-6, 10-8 i parziali dopo quasi un’ora e 45' partita per Simone e Andrea, che centrano così l’ottava finale insieme. Sabato Bolelli e Vavassori si giocheranno il quarto trofeo in coppia contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puez, seconde teste di serie e vincitori delle ultime Finals di Torino.