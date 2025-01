Sinner vince ancora: Tsitsipas ko 6-3, 7-6

Jannik Sinner vince la seconda partita di questo 2025 battendo nella Opening Week degli Australian Open il greco Stefanos Tsitsipas, che si arrende 6-3, 7-6. Un altro buon test per il n°1 del mondo in vista del debutto di lunedì contro Jarry. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

E due. Jannik Sinner vince anche la seconda esibizione della Opening Week in vista degli Australian Open. Dopo Alexei Popyrin, il n°1 del mondo batte anche Stefanos Tsitsipas, n°11 del mondo: 6-3, 7-5 i parziali per il campione in carica, che si prepara dunque nel miglior modo possibile in vista del debutto al primo Slam dell'anno, previsto per lunedì 13 gennaio contro Nicolas Jarry. Otto ace, una resa ottima del servizio e una buona condizione fisica, in un match giocato indoor alla Rod Laver Arena. Ancora 48 ore e poi si comincerà a fare sul serio: obiettivo uno storico bis.