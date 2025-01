In attesa dell'ordine di gioco e dell'orario, si conosce la data di esordio di Jannik Sinner agli Australian Open 2025: il campione in carica giocherà contro Nicolas Jarry lunedì 13 gennaio. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

AUS OPEN, DOVE VEDERE SU SKY