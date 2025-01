Niente da fare per Luca Nardi, che esce di scena al debutto assoluto a Melbourne: il n°83 del ranking cede al quinto set al canadese Gabriel Diallo. Ora in il derby campo Musetti-Arnaldi in diretta su Eurosport 2, canale 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Rimonta fatale per Luca Nardi al 1° turno degli Australian Open. Il n°83 del mondo esce sconfitto al debutto assoluto nel main draw a Melbourne Park, dopo aver accarezzato a lungo la prima vittoria in carrriera in uno Slam. Ad imporsi è stato il canadese Gabriel Diallo (86 del ranking), che ha vinto 6-7, 7-6, 5-7, 6-1, 6-2 dopo oltre quattro ore di lotta. Il nordamericano, che in questo avvio di 2025 aveva perso contro Lorenzo Musetti a Hong Kong e Lorenzo Sonego a Auckland, ha sfruttato bene l'arma del servizio (21 ace) e l'imprecisione dell'azzurro, che ha messo a segno ben 13 doppi falli e 64 errori non forzati (il doppio rispetto ai 33 vincenti). Diallo al secondo turno affronterà la testa di serie numero 19 Karen Khachanov, che ha sconfitto in tre set il francese Adrian Mannarino.