Berrettini rimonta Norrie: al 2° turno c'è Rune

Matteo Berrettini al 2° turno degli Australian Open: l'ex finalista di Wimbledon rimonta il britannico Cameron Norrie, superato con i parziali di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Ora per l'azzurro c'è la sfida con il danese Holger Rune.

'The hammer' è tornato a colpire. Matteo Berrettini soffre un set, ma si qualifica per il 2° turno degli Australian Open. Al debutto sul cemento di Melbourne, il romano n°34 del mondo ha superato l'ex Top 10 britannico Cameron Norrie, oggi numero 52, con i parziali di 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Berrettini, semifinalista nel 2022 in Australia, ha chiuso con 32 ace e ben 63 vincenti, con il 70% di prime in campo e una resa dell'85%. Al prossimo turno se la vedrà con un altro ex Top 10 come il danese Holger Rune, che ha battuto con fatica il cinese Zhang Zhizhen dopo cinque lottatissimi set. Il numero 13 del ranking ha vinto tre dei quattro precedenti, con l'unico successo di Berrettini che risale a Indian Wells 2022.