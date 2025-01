Djokovic, Alcaraz e Zverev: programma di domenica

Domenica si apre il programma degli ottavi di finale a Melbourne, con in campo il tris d'assi della parte bassa del tabellone: Alcaraz, Djokovic e Zverev. Occhi puntati anche sui doppi azzurri Bolelli/Vavassori e Paolini/Errani. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW . Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Si apre il programma degli ottavi di finale agli Australian Open con la parte bassa del tabellone, quella presidiata dalla testa di serie n°2 Alexander Zverev. Il tedesco sarà in campo sulla John Cain Arena contro il francese Hugo Humbert. Sulla Rod Laver Arena spazio per Alcaraz-Draper e per Djokovic-Lehecka, quest'ultimo in sessione serale dunque alle 9 ora italiana. Spazio anche per gli azzurri del doppio: Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani.