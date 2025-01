Sonego-Shelton, dove vedere in tv e streaming

Prima volta nei quarti slam per Lorenzo Sonego che affronterà Ben Shelton. Il match è in programma mercoledì non prima delle 4.30 sulla Rod Laver Arena, da seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Appuntamento mercoledì alle 4.30 italiane sulla Rod Laver Arena per Lorenzo Sonego. Per la prima volta ai quarti in uno Slam, il torinese affronterà Ben Shelton per un posto in semifinale agli Australian Open. Un cammino da sogno che Sonny non vuole interrompere, con la possibile semifinale tutta italiana contro l'amico Jannik Sinner all'orizzonte. L'azzurro ritroverà Shelton un anno e mezzo dopo l'ultima volta: era il Roland Garros 2023 e Sonego vinse in tre set. Una vittoria anche per Shelton, ma sul cemento di Cincinnati nel 2022.