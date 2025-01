Sinner alle 9.30, Sonego nella notte: il programma

Sonego alle 4.30, poi Sinner alle 9.30: è il mercoledì a tinte azzurre degli Australian Open con Lorenzo e Jannik impegnati nei quarti di finale sulla Rod Laver Arena. ll torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Da mercoledì alle 4.30 la Rod Laver Arena si tingerà d'azzurro per i quarti di finale degli Australian Open. Prima Lorenzo Sonego, poi Jannik Sinner: un doppio impegno con una possibile, storica, semifinale tutta italiana all'orizzonte. Il primo a scendere in campo sarà Sonego che giocherà non prima delle 4.30 italiane con Ben Shelton, n. 21 del seeding. Bilancio in parità nei due precedenti, con l'americano che ha vinto l'unica sfida su cemento a Cincinnati 2022. Sinner, invece, aprirà la sessione serale alle 9.30 contro Alex De Minaur. Jannik insegue la quinta semifinale Slam in carriera e per raggiungerla dovrà battere "demon" per la 10^ volta in altrettanti precedenti.