Coppa Davis, il programma del primo turno

Nel weekend inizia l'edizione 2025 della Coppa Davis con il primo turno di qualificazione. Diversi big in campo (come De Minaur, Rune e Ruud) e tante sfide da seguire (come Francia-Brasile). L'Italia, invece, è già qualificata per la Final 8 di Bologna

Si alza il sipario sulla Coppa Davis 2025. Nel weekend è in programma il primo turno della competizione a squadre, modificata nel format rispetto alle ultime edizioni, con un doppio turno di qualificazione prima della Final 8 di Bologna, dal 18 al 23 novembre. Con l'Italia campione in carica e direttamente qualificata alle finali, l'attenzione è sui big del circuito in campo e sulle sfide più attese. Tie interni per la Norvegia di Ruud e la Danimarca di Rune, rispettivamente impegnate contro Argentina e Serbia (senza Djokovic). L'Australia di De Minaur, invece, sarà in campo a Stoccolma contro la Svezia. Tra le sfide da seguire spiccano Francia-Brasile (con Joao Fonseca che guiderà la formazione verdeoro), Svizzera-Spagna (iberici senza Alcaraz) e Canada-Ungheria. Previsti quattro singolari e un doppio in due giorni: chi vincerà il tie accederà al 2° turno di qualificazione, in programma a settembre.