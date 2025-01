Djokovic salta la Davis: niente Danimarca-Serbia

Fermato agli Australian Open da uno strappo muscolare, Nole non giocherà il 1° turno di Coppa Davis contro la Danimarca di Rune, in programma nel weekend a Copenhagen. Djokovic dovrebbe tornare in campo all'Atp 500 di Doha, in programma dal 17 febbraio

Niente Coppa Davis per Novak Djokovic . Dopo il ritiro in semifinale agli Australian Open per via di uno strappo muscolare, il serbo ha dato forfait per il tie di primo turno tra Danimarca e Serbia , in programma venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio sul cemento indoor della Royal Arena di Copenhagen. Capitan Troicki, dunque, non potrà contare sul suo n. 1 contro la selezione danese guidata da Holger Rune . La Serbia schiererà Kecmanovic, Medjedovic, Djere e i fratelli Sabanov. La Danimarca, invece, punterà tutto su Rune, ma avrà in squadra anche Moeller, Holmgren e Ingildsen.

Il calendario di Djokovic

Il forfait per Djokovic era nell'aria dopo i problemi fisici accusati in Australia, con tanto di foto dell'ecografia postata sui social che evidenziava l'infortunio. "Tornerò a casa per fare gli esami e capire come recuperare nel minor tempo possibile" aveva detto Nole in conferenza stampa dopo il match con Zverev. Djokovic è attualmente iscritto all'Atp 500 di Doha che inizierà lunedì 17 febbraio, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Se il serbo non dovesse recuperare in tempo, a quel punto potrebbe rientrare per il Sunshine Double di marzo, cioè i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.