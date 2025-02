Un febbraio di grande tennis per tutti i gusti

16 tornei, tre continenti, due superfici (e mezzo), fuso orario dopo fuso orario, con la valigia, ma soprattutto con la racchetta in mano. Febbraio non vuol dire soltanto grande tennis, ma soprattutto, tennis senza sosta. Di partite e di spunti, di novità, di scarpe che slittano sul cemento come pattini e di terra rossa che si incastra sotto la suola delle scarpe, di nuovi nomi da conoscere per non lasciarsi prendere in contropiede.