La Wada: "Per Sinner chiediamo stop di 1 o 2 anni"

In un’intervista al quotidiano La Stampa, il portavoce dell’agenzia mondiale antidoping parla del caso Clostebol, in attesa dell’appello: “La Wada non chiede la cancellazione di alcun risultato, salvo quelli già imposti in primo grado ma ritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni”

“Come abbiamo dichiarato a settembre, la Wada ritiene che la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non fosse corretta secondo le norme correnti, e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni”. Così, in un’intervista pubblicata dal quotidiano La Stampa, il portavoce della Wada, James Fitzgerald, parla della situazione di Jannik Sinner, in attesa dell’appello fatto sul caso Clostebol dall’agenzia mondiale antidoping dopo l’assoluzione del tribunale nominato dall’Itia. "La Wada non chiede la cancellazione di alcun risultato -prosegue Fitzgerald- salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al TAS, la Wada non commenterà ulteriormente”.