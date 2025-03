Errani e Vavassori campioni in doppio misto

Arriva un nuovo trionfo in doppio misto per Sara Errani e Andrea Vavassori. Campioni in carica nella specialità agli US Open, gli azzurri hanno vinto anche il torneo a inviti del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale la coppia formata dalla statunitense Mattek-Sands e il croato Pavic con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-8. Una finale combattuta, in cui Errani e Vavassori hanno prima recuperato un set di svantaggio e poi rimontato da 4-7 nel match tie-break. La chiusura di una due giorni perfetta per gli italiani che nei quarti avevano eliminato Marcelo Arevalo e Timea Babos e in semifinale avevano superato Desirae Krawczyk e Neal Skupski.