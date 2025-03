Andreeva elimina Swiatek: è finale con Sabalenka

Continua il momento d'oro di Mirra Andreeva che a 17 anni conquista la seconda finale Wta 1000 consecutiva battendo Iga Swiatek in 3 set. La russa affronterà la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che ha concesso un solo game a Madison Keys nel rematch della finale degli Australian Open. Domenica alle 19 la finale, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Mirra Andreeva non si ferma più. Dopo il trionfo a Dubai, la 17enne russa ha centrato la finale - la seconda consecutiva a livello Wta 1000 - anche a Indian Wells grazie alla vittoria in tre set sulla n. 2 al mondo Iga Swiatek . Come sul cemento emiratino (ma lì erano i quarti), anche su quello californiano ha avuto la meglio Andreeva che ha chiuso con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-3 in 2 ore e 18 minuti di gioco. L'undicesima vittoria consecutiva della ragazza di Krasnojarsk, dominante nel tiebreak del primo set (vinto 7-1) e brava a ripartire nel terzo parziale dopo aver perso il secondo con un netto 6-1 . Andreeva diventa così la più giovane finalista a Indian Wells da Kim Clijsters nel 2001, la quinta ad aver raggiunto la finale sul cemento californiano prima dei 18 anni insieme a Monica Seles, Martina Hingis, Serena Williams e la già citata Kim Clijsters.

In finale contro Sabalenka

L'avversaria per il titolo sarà la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, alla seconda finale a Indian Wells dopo il 2023. La bielorussa ha sconfitto in semifinale l'americana Madison Keys - rematch della finale degli Australian Open di quest'anno - con un perentorio 6-0, 6-1 in poco meno di un'ora. Una partita dominata dalla tigre di Minsk che arriva così in finale senza aver perso set nel corso della settimana. Dal 1989, Sabalenka è la quarta giocatrice ad aver raggiunto più volte la finale agli Australian Open e Indian Wells nella stessa stagione insieme a Monica Seles, Martina Hingis e Lindsay Davenport. La finale del Wta 1000 di Indian Wells è in programma domenica alle 19, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.