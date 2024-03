Sette vincitori diversi nelle ultime sette edizioni. È questo l'incredibile dato del Masters 1000 di Indian Wells, giunto quest'anno alla cinquantesima edizione. Nell'albo d'oro primeggiano Djokovic e Federer con cinque titoli a testa. Di seguito l'elenco dei vincitori. In programma dal 6 al 17 marzo, il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT