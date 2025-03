Il Masters 1000 di Miami sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 30 marzo. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Ampia copertura anche sul sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport