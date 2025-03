Darderi inizia bene: battuto Martinez in 2 set

Darderi batte lo spagnolo Martinez e ritrova una vittoria sul cemento outdoor dopo sette mesi: al 2° turno affronterà Hurkacz. In serata l'esordio di Sonego e Arnaldi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Riparte da Miami la corsa di Luciano Darderi. L'italoargentino è al 2° turno del Masters 1000 statunitense grazie alla netta vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez, n. 40 Atp, con lo score di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora. Un risultato importante per Darderi che quest'anno non aveva ancora vinto un match su questa superficie (era reduce da tre ko consecutivi, sette su otto partite giocate nel 2025) e non centrava un successo sul cemento outdoor dal 13 agosto 2024, quando al Masters 1000 di Cincinnati sconfisse Alejandro Tabilo. Luli riparte dalla Florida e da una prestazione convincente, soprattutto nel rendimento al servizio con il 97% (32 su 33) di punti con la prima. Una partita equilibrata nel primo set, indirizzata dal break a zero ottenuto da Darderi nel decimo gioco alle prime palle break del match. Poi un secondo set a senso unico, chiuso da Luli con una serie di dodici punti consecutivi negli ultimi tre game. Darderi tornerà in campo sabato contro il polacco Hubert Hurkacz, n. 21 del seeding e campione a Miami nel 2021.