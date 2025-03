Paolini soffre, ma vince: Sramkova ko in due set

Paolini risolve un match complesso contro la slovacca Sramkova e raggiunge il terzo turno in cui affronterà Jabeur o Siniakova. Più tardi in campo Lucia Bronzetti contro la greca Sakkari. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il racconto della partita

L'avvio è tutto di marca slovacca. Sramkova è subito brillante e aggressiva in risposta, Jasmine non riesce a prendere le misure e perde il servizio nei primi due turni di battuta. Da 3-0 e 40-15, però, cambia l'inerzia del set. Sramkova inizia a sbagliare tanto (25 gratuiti nel parziale) mentre Paolini entra in partita e vince sei degli ultimi sette game giocati, portando a casa il set in 47 minuti. Più lotta ed equilibrio, invece, nel secondo parziale a partire dal quinto gioco. Paolini perde il servizio a zero, ma da 3-2 vince tre giochi consecutivi e si ritrova a servire per il match. Qui, tuttavia, cede ancora la battuta, subendo il quarto break dell'incontro. L'occasione per chiudere l'incontro, però, arriva in risposta nel game successivo. Sul 5-4 e 30-30 Sramkova concede un match point con un errore di rovescio, poi nel punto successivo sbaglia con il dritto. Paolini ottiene così la nona vittoria stagionale e al terzo turno attende la vincente del match tra Ons Jabeur, n. 31 del seeding, e Katerina Siniakova.