Musetti e Cinà alle 16: programma di oggi su Sky

A Miami inizia il secondo turno del torneo maschile con l'esordio alle 16 di Lorenzo Musetti, opposto al francese Halys. In contemporanea anche il match Federico Cinà che, dopo aver vinto all'esordio nel circuito contro Comesana, sfiderà il n. 14 del seeding Grigor Dimitrov. Riflettori sui debutti di Alcaraz e Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarta giornata al Masters 1000 di Miami , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Florida inizia il secondo turno del torneo maschile con il ritorno in campo Federico Cinà . Il baby prodigio azzurro, vincitore contro Comesana nel suo primo match Atp in carriera a nemmeno 18 anni, sarà protagonista alle 16 sul Butch Buchholz contro Grigor Dimitrov , finalista appena 12 mesi quando perse da Jannik Sinner. "Sono felicissimo di affrontare un giocatore come lui, non vedo l'ora" aveva detto Cinà dopo la vittoria di mercoledì. In contemporanea giocherà anche Lorenzo Musetti , che farà il suo debutto dopo il bye del primo turno e sfida il francese Quentin Halys, n. 57 al mondo. Sarà pure il giorno del debutto di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz . Il serbo, reduce da tre ko consecutivi, giocherà contro l'australiano Hijikata, già battuto quest'anno sul cemento di Brisbane. Carlitos, invece, inizierà il torneo contro David Goffin.

