Nardi fuori al 1° turno: è il quinto ko di fila

Quinta sconfitta consecutiva per Luca Nardi, battuto all'esordio sulla terra rossa di Bucarest da Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un'ora. Una partita girata nel settimo game del primo set: da quel momento l'ungherese ha vinto nove degli ultimi dieci giochi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 6 aprile

Il racconto del match

La partenza è alla pari per Nardi che nel quarto game ottiene le prime (e uniche) palle break della partita. Due di fila dal 15-40, con il grande rimpianto per la seconda palla break, sprecata con un semplice rovescio dopo l'ottima costruzione del punto. La partita svolta nel settimo gioco: Fucsovics ottiene il break e Nardi esce dalla partita, chiudendo il set con un secondo break, stavolta subito a zero. Nel secondo set il copione non cambia: l'ungherese è in controllo e Luca non riesce a creare pericoli in risposta. Dal 1-1 il secondo set diventa in discesa per Fucsovics che vince gli ultimi cinque game giocati. L'ungherese, che prima di Bucarest aveva già giocato su terra rossa nei Challenger di Murcia e Girona, affronterà al 2° turno l'argentino Mariano Navone.