L'ennesima prestazione piena di errori di Onana alimenta i dubbi dei tanti tifosi dello United che due estati fa hanno visto arrivare il camerunese, pagato 50 milioni dall'Inter, e visto andar via De Gea a parametro zero (contratto non rinnovato). Lo stesso De Gea che mentre Onana subiva il gol del 2-2 a Lione salvava la Fiorentina contro il Celje. E non è il primo errore di valutazione della dirigenza dello United...