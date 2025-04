Darderi e Cobolli, le finali oggi LIVE su Sky

Da Bucarest a Marrakech, passando per Monte-Carlo. Sarà una super domenica di tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel Principato inizia il primo Masters 1000 sulla terra rossa con l'esordio di Arnaldi contro Gasquet, ma l'attesa è soprattutto per le finali dei due Atp 250 che vedranno impegnati Flavio Cobolli e Luciano Darderi . Si partirà alle 13 dal Centrul National de Tennis di Bucarest, con Flavio Cobolli impegnato contro l'argentino Sebastian Baez , n. 36 al mondo. Il romano andrà a caccia del primo titolo Atp in carriera, ma dovrà fare i conti con uno dei giocatori più forti su questa superficie. Alle 16, invece, è in programma la finale del torneo di Marrakech tra Luciano Darderi e il n. 1 del seeding, Tallon Griekspoor . Alla seconda finale in carriera dopo Cordoba 2024, Luli dovrà sfatare il "tabù Tallon" visto che con l'olandese ha perso i due precedenti.

Tutte le partite su Sky Sport Plus e con Extra Match

