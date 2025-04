Ci siamo, Jannik Sinner sta per tornare in campo e lo farà proprio a Roma. Ma quali difficoltà potrebbe incontrare dopo tre mesi di stop? E in cosa, invece, potrebbe trovarsi avvantaggiato? Ne hanno parlato Riccardo Piatti, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta e Renzo Furlan con Stefano Meloccaro nell'ultima puntata di Sky Tennis Club, disponibile integralmente su Sky Sport Insider