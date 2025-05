Anche senza Sinner il tennis italiano non è rimasto a guardare. Da Musetti a Berrettini passando per Paolini, Cobolli e Darderi: in questo inizio di 2025 tanti tennisti italiani si sono presi la scena a suon di grandi prestazioni e vittorie. E ora a Roma, con il ritorno del 'Re', c'è tutto per sognare un'impresa che manca dal 1976